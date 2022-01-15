Автомобили проехали по тротуару в Петрозаводске, по которому шли дети

Петрозаводчанка сняла видео, как автомобили едут по тротуару, по которому идут школьники и взрослые.

Пешеходам буквально пришлось протискиваться среди машин, которые, судя по всему, решили не стоять в пробке, а найти более короткий и удобный путь, а именно по тротуару.

Петрозаводчанка Яна Литвин прислала в редакцию несколько видеозаписей, которые она сняла вечером 14 января, когда забирала ребенка из школы в центре столицы Карелии.

«Я сегодня 14.01.2022 была в шоке - это мягко сказано. Даже не подозревала, что можно так ездить. Особенно там, где школа. Улица Герцена, школа 18. Встречала дочку со школы. И не подумала, что мы будем мешать водителям г. Петрозаводска. Имейте совесть»,

- написала женщина.

«Вот так у нас ездят по тротуарам», - произносит женщина за кадром.

«Вот оно, оказывается, как надо ездить: по людям, по тротуарам. Обалдеть!»

На видео – более пяти автомобилей, которые движутся навстречу пешеходам по снежной каше. Машины разного габарита – есть легковушки, кроссоверы и внедорожники. В основном – номера десятого региона, хотя один из автомобилей оказался из 47-регона.

«Что, дорогу перепутали?» - спрашивали у водителей дети, обходившие автомобили. Видео петрозаводчанки также опубликова паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии». (фото скриншот)