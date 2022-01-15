Полицейская погоня в Петрозаводске попала на видео

Полицейская погоня в столице Карелии закончилась задержанием. Водитель легкового автомобиля сперва пытался «стряхнуть» с хвоста наряд ДПС, а когда у него не вышло, то попытался убежать, но был задержан.

Все происходило утром 15 января на Древлянке. Камеры уличного наблюдения CityLink и «Сампо.ру» запечатлели преследование. Запись опубликовал паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Водитель легвоушки пытался уйти от преследования по фактически пустым городским улицам района. в какой-то момент водитель бросил машину в сугробе, а сам кинулся бежать. В 05:38 его догнал сотрудник Госавтоинспекции. Затем к месту инцидента подъехала еще одна машина ДПС.