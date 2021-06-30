30 июня 2021, 16:28
Еще на одной улице Петрозаводска запретили остановку
Ограничения связаны с производством дорожных работ на улице Попова
Остановку транспортных средств запретили на улице Попова в Петрозаводске. Вдоль проезжей части появились соответствующие дорожные знаки. Ограничения связаны с производством дорожных работ. Госавтоинспекция попросила автомобилистов быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.
«Госавтоинспекция Петрозаводска обращает внимание водителей, что на улице Попова остановка/стоянка транспортных средств запрещена»,
- комментирует ведомство.
Нарушителей ждет штраф в размере 1500 рублей и эвакуация транспортного средства. (фото источника)