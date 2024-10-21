Еще два контейнера для старых покрышек установят в Петрозаводске

Сегодня, 21 октября, компания «Автоспецтранс» установит два крупных контейнера для утилизации покрышек в Петрозаводске. Один поставят рядом с домом №10 на улице Хейкконена, второй — на конечной остановке троллейбусов на улице Кемской, сообщили в мэрии.

Жители города смогут сдавать туда любое количество старых шин, которые затем отправят на переработку на завод РТИ.

Напомним, 19 октября аналогичные контейнеры установили у дома №2А на Сулажгорской улице и рядом с домом №28 на улице Боровой.

Важно отметить, что выбрасывать шины на обычные контейнерные площадки запрещено, так как они не относятся к бытовым отходам и требуют особого процесса утилизации. // фото: «Петрозаводск говорит»