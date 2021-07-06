Еще девять тысяч доз «Спутника» должны прийти в Карелию вечером 6 июля

Более девяти тысяч доз вакцины «Спутник V» едут в Карелию из Санкт-Петербурга. Препарат должны поставить вечером 6 июля. Об этом на заседании комитета по здравоохранению ЗС РК депутатам сообщила первый замминистра здравоохранения Ольга Руотцелайнен.

По информации ведомства, накануне в регион уже пришло более 6,5 тысячи доз вакцины. Еще шесть тысяч доз ожидается в ближайшее время.

Как рассказала депутатам Ольга Руотцелайнен, регион обеспечен вакциной на 47,2 процента. Это ниже, чем в среднем по России. Депутаты спросили, почему препарат привозят нам хуже, чем в другие регионы. Руотцелайнен сообщила, что Глава Карелии ежедневно работает над усилением поставок, однако процесс производства и доставки вакцины сложен, а нужна она всем.

В целом по Карелии прививку получили почти 115 тысяч человек. Более пятидесяти тысяч – лица старше 60 лет. Ольга Руотцелайнен отметила, что сейчас в больницы с коронавирусом попадает все больше молодых; так, средний возраст заболевших составляет 30-40 лет.