Еще 11 водителей в Петрозаводске надолго станут пешеходами

Сотрудники ГИБДД в минувшие выходные убрали с улиц карельской столицы 11 нетрезвых водителей. Они обнаружили их в ходе рейда «Контроль трезвости», сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Один из 11 нарушителей сел за руль пьяным уже второй раз. Ему грозит уголовная ответственность.

Остальные 10 любителей выпить заплатят по 30 тысяч рублей и лишатся прав на срок от 1,5 до 2 лет. // Фото: ГИБДД Петрозаводска