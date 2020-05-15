Министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев сообщил о дополнительных мерах поддержки бизнеса, которые разработаны карельским правительством. Законопроект будет обсуждаться на заседании ЗС РК 21 мая.

О том, в чем конкретно выразиться поддержка, и кто на нее может рассчитывать, Ермолаев рассказал 15 мая на заседании парламентского комитета по экономической политике.

По его словам, правительство готово предоставлять поддержку не только тем предприятиям, у которых основной ОКВЭД (классификатор экономической деятельности) соответствует отраслям, официально включенным в список особо пострадавших от пандемии, но и тем, у кого этот вид деятельности указан в качестве дополнительного. Правда, объем выручки по этому дополнительному виду деятельности должен составлять не менее 50%.

К тому же сообщил Ермолаев, правительство предлагает расширить список пострадавших отраслей и включить в него оптовую торговлю, народно-художественные промыслы, аренду и управление нежилыми помещениями, жилищное строительство.

На дополнительные меры поддержки предусмотрено 200 миллионов рублей.