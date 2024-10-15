Эрмитаж стал бесплатным для многодетных россиян

С 16 октября посещение Эрмитажа в Петербурге станет бесплатным для многодетных семей. Ранее на посещение музея отводился один день в месяц. О системе льгот сообщили в самом музейном комплексе.

Как и раньше семьи могут бесплатно посещать Главный штаб и Музей Императорского фарфорового завод.

Для посещения Эрмитажа нужно оформить бесплатный входной билет, а при посещении предъявить удостоверение, подтверждающее статус многодетной семьи. // фото «Петрозаводск говорит»