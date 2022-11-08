Эпидемия ОРВИ в Карелии идет на спад

За прошлую неделю в Карелии зафиксировали еще 5 074 случая ОРВИ. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, эпидпорог пока превышен на 7,4 процента.

По сравнению с прошлой неделей заболеваемость снизилась на 13,3 процента. Напомним, тогда зафиксировали 5 849 пациентов с ОРВИ.

В карельской столице за семь прошлых дней выявили 2 623 заболевших, это ниже прежних показателей на 9,4 процента.

На карантин из-за ОРВИ отправили по одной группе в детских садах Медвежьегорского и Суоярвского районов, а также Сортавалы. За неделю с ОРВИ госпитализировали 11 пациентов. // Фото: pxhere.com