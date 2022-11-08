Сны чаще всего видят интеллектуалы

«Сон – это одна из эффективных работ с подсознанием. Фрейд говорил, что это королевская дорога к бессознательному», - отметила психолог Наталья Мартынова.

Интересен не каждый сон, а тот, что волнует человека. Есть разнообразные техники работы со снами.

Кому чаще всего снятся сны?

Сомнологи (ученые, занимающиеся проблемами сна) провели исследование с целью выяснить, кому и какие снятся сны. Оказалось, чаще всего сны видят именно интеллектуалы, причем у людей с более высоким уровнем IQ ночные видения оказываются куда более яркими и подробными.

Обычно сновидения связаны с фазой парадоксального сна. Ее еще называют фазой быстрого движения глаз (БДГ), или фазой быстрого сна. Дело в том, что сон человека разделен на циклы, и они меняются волнообразно. (Видео)