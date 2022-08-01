Элиссан Шандалович: У многодетных семей Карелии появился выбор

С 1 августа многодетные семьи Карелии, которые еще не воспользовались правом на бесплатный земельный участок под ИЖС, могут заменить эту льготу на единовременную выплату в размере 400 тысяч рублей. Об этом сегодня напомнил спикер карельского парламента Элиссан Шандалович.

Сегодня вступил в силу соответствующий региональный закон, инициатором которого выступил Глава республики Парфенчиков.

Теперь так называемый «земельный сертификат» можно направить как на первоначальный взнос по ипотечному кредиту, так и на погашение самого кредита. Потенциальные получатели льготы позитивно оценили такую альтернативу, так как это поможет многим семьям быстрей решить вопрос с улучшением жилищных условий,

- сказал Элиссан Шандалович.

Он также обратил внимание многодетных семей на то, что договоры ипотечного кредитования, на которые распространяется действие нового закона, должны быть заключены в период с 1 августа по 31 декабря 2022 года.

Обращаться за предоставлением денежной выплаты многодетным семьям предлагается в отделения по работе с гражданами Центра социальной работы РК. Перечень отделений – здесь.