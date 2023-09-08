Элиссан Шандалович оценил ход ремонта школ в Пудоже

Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович работал в Пудоже – совместно с депутатом Государственной думы РФ Михаилом Романовым. Об этом он рассказал на своей страничке в соцсети.

Парламентарии посмотрели, как изменились школы № 2 и № 3, которые вошли в президентскую программу капремонта. На обновление инженерных сетей, кровли, окон, дверей, отмостки, фасада школьных зданий и закупку нового оборудования было выделено 160 миллионов рублей.

Основной объем работ подрядчики выполнили до конца лета, 1 сентября в школах начался новый учебный год. До 1 октября планируется завершить оставшиеся работы, их проведение не мешает обучению,

- рассказал Шандалович.

Ремонтируют в Пудоже не только школы, но и дороги. Новый асфальт укладывают на ул. Пионерской и ул. Карла Маркса, которую еще и расширяют. Дорожники заверили, что работы идут в графике. На их проведение по Программе поддержки местных инициатив и программе «Активный гражданин» выделено 11,7 миллиона рублей.

С директором детского сада № 1 Мариной Алексеевной Богдановой депутаты обсудили создание федеральной программы по ремонту дошкольных учреждений. С 2025 года, как недавно сказал президент Путин, средства на обновление детских садов будут предусматриваться в федеральном бюджете. Марина Алексеевна уже готовится к капремонту, работает над документами, чтобы учреждение смогло получить необходимое финансирование. Силы пережить большой капремонт, говорит, есть.

Да, в Пудоже есть и вопросы требующие решения, но перемены очевидны. Уверен, вместе с активными, болеющими за город людьми многое удастся,

- подчеркнул спикер карельского парламента.

Как заявил журналистам Михаил Романов, Пудож может рассчитывать на проекты, в том числе, на поддержку строительства физкультурно-оздоровительного комплекса.

Мы этот вопрос будем обсуждать с Газпромом в рамках проекта «Газпром — детям», потому что здесь необходим физкультурный комплекс. Жители ждут этого. Нужен и бассейн обязательно,

— сказал депутат Госдумы Михаил Романов.