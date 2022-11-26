Электричество будут отключать в Петрозаводске и районах Карелии

«Прионежская сетевая компания» продолжит работы на объектах энергетики в Карелии на следующей неделе. Об этом сообщает официальный Интернет-портал РК.

Проведение ряда работ невозможно без отключения электричества. Отключения коснутся Петрозаводска, а также Калевальского, Кемского, Кондопожского, Лоухского, Медвежьегорского, Муезерского, Олонецкого, Питкярантского, Прионежского, Пряжинского, Сегежского, Сортавальского и Лахденпохского районов. Полный график можно посмотреть по ссылке.

Энергетики приносят жителям республики извинения за временные неудобства. // Фото: «Петрозаводск говорит»