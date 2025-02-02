Экстренное предупреждение: на юге Карелии ожидается сильный снегопад

Спасательные службы Карелии распространили предупреждение о резком ухудшении погодных условий 2 февраля. По данным регионального Гидрометцентра, в южных районах республики ожидаются сильные снегопады, а порывы ветра местами достигнут 15–17 метров в секунду.

Непогода затронет Петрозаводск, Костомукшу, а также Суоярвский, Сортавальский, Сегежский муниципальные округа и ряд других районов, включая Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Прионежский, Пряжинский и Пудожский.

Жителей региона просят учитывать прогноз при планировании поездок и соблюдать меры предосторожности. Спасатели напоминают, что сильный ветер и снегопады могут осложнить ситуацию на дорогах и привести к перебоям в работе транспорта и коммунальных служб. // фото: pixabay.com