02 февраля 2025, 11:45
Погода

Экстренное предупреждение: на юге Карелии ожидается сильный снегопад

МЧС Карелии предупредило о снегопадах и сильном ветре до 17 м/с

Спасательные службы Карелии распространили предупреждение о резком ухудшении погодных условий 2 февраля. По данным регионального Гидрометцентра, в южных районах республики ожидаются сильные снегопады, а порывы ветра местами достигнут 15–17 метров в секунду. 

Непогода затронет Петрозаводск, Костомукшу, а также Суоярвский, Сортавальский, Сегежский муниципальные округа и ряд других районов, включая Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Прионежский, Пряжинский и Пудожский. 

Жителей региона просят учитывать прогноз при планировании поездок и соблюдать меры предосторожности. Спасатели напоминают, что сильный ветер и снегопады могут осложнить ситуацию на дорогах и привести к перебоям в работе транспорта и коммунальных служб. // фото: pixabay.com

 

Обсудить
Метки: 
новости Карелии
Петрозаводск
непогода
метель