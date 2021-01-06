Экстрасенс назвала три главных правила гадания на Рождество

Под Рождество принято гадать. В Интернете можно найти советы и различные варианты того, как можно заглянуть в будущее. Чтобы святочные гадания не обернулись катастрофой в будущем, во время выполнения ритуалов нужно соблюдать несколько простых правил.

Психоэзотерик и экстрасенс Мирослава Буш в беседе с «МК» назвала три главных запрета. Так, не следует проводить ритуалы в состоянии опьянения. Со слов экстрасенса, если человек все же выпил, то обряд может просто не получится или в худшем случае, может обернуться проблемами, послав негативный сигнал в будущее.

Во-вторых, Мирослава Буш рекомендует воздержаться от гаданий на жизнь и смерть.

«Ни в коем случае не гадайте, сколько вам или вашим близким осталось жить»,

- предостерегает экстрасенс. По ее словам, это запрещенная тема, раздражающая мир мертвых, а тем более в новогодние праздники, когда связь с ним наиболее тесна, как в любой переходный период.

Также стоит воздержаться от гадания на будущее, счастье, любовь и процветание, если рядом в компании есть завистник, враг или недоброжелательный человек. Экстрасенс советует воздержаться от обряда, если гадающий плохо себя чувствует, чтобы не перенести это чувство недомогания на весь год. Также не стоит относиться к обряду несерьезно, в шутку и гадать по всем календарям подряд.

«Золотое правило: одно желание - один ритуал. Если делать несколько ритуалов на одну и ту же проблему или желание, не сработает ни один. Равно как и один ритуал сразу на несколько проблем или желаний. Желание должно быть одно, но самое обдуманное и сильное», - заключила эксперт. (фото cheltv.ru)