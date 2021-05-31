Эксперты рассказали, о чем россияне чаще всего лгут в резюме

Аналитики сервиса SuperJob выяснили, что чаще всего ложь в резюме можно встретить в пунктах о профессиональных навыках – 52%, опыте работы – 37% и должностных обязанностях – 35%.

24 процента работодателей считают, что соискатели часто приукрашивают уровень владения программным обеспечением.

Искажение личных данных и уровня владения иностранным языком назвали 18 и 16 процентов соответственно. Некорректную информацию о дополнительном образовании и наличии наград отметили семь процентов рекрутеров. О неточности в основном образовании соискателя заявили 4%. Только шесть процентов менеджеров по персоналу не сталкивались с недостоверной информацией в резюме.



Опрос затронул 260 населенных пунктов страны. В выборку вошли 1000 респондентов. (фото manusmedicus.com)