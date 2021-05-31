В России выпустят смартфоны на отечественной операционной системе

В России выпустят смартфоны на базе отечественной операционной системы «Аврора», передает РИА Новости со ссылкой на компанию-производителя.

В линейке F+ pro два устройства. Девайсам обещают поддержку сетей 4G, NFC, мощный аккумулятор и камеру из нескольких сенсоров. Устройства базируются на чипах тайваньского производителя. Особенностью смартфонов станет возможность выбрать операционную систему для установки. Заказчик сможет выбрать Android или отечественную «Аврору». Устройства на базе российской ОС проходят тестирование.

Смартфоны пока будут доступны для корпоративного и государственного сектора. Первую партию российских телефонов на Android отгрузят летом. Затем начнется выпуск устройств на базе «Авроры». (фото ria.ru)