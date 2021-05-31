Жительницу Карелии наказали за верблюда без ветеринарных документов

Специалисты республиканского центра ветеринарии и консультирования сообщили в Россельхознадзор о том, что в личное подсобное хозяйство в Прионежском районе привезли верблюда без ветеринарных сопроводительных документов.

При этом ранее владелица хозяйства согласовала с ведомством ввоз животного при условии соблюдения ветеринарно-санитарных правил перевозки и оформления ветеринарных сопроводительных документов. Однако ветеринарные требования не были исполнены.

За нарушение правил перевозки животных владелица личного подсобного хозяйства привлекли к административной ответственности и назначили штраф. Верблюда поставили на карантин для проведения мероприятий в соответствии с планом противоэпизоотических мероприятий. (фото Кирилл Каллиников, rg.ru)