Эксперты рассказали, как избегать сомнительных предложений работы

При поиске подходящей работы важно останавливаться на надежных вакансиях. Для этого стоит пользоваться сервисом по проверке фирм, а непосредственно при трудоустройстве – внимательно читать договор, пишет «Версия».

Перед тем как откликнуться на ту или иную вакансию, необходимо проверить потенциального работодателя. Об этом рассказали россиянам эксперты, отметившие, что в настоящее время в интернете есть немало сервисов, специализирующихся на проверке компаний. Можно воспользоваться бесплатным сервисом – такой есть, к примеру, на сайте Федеральной Налоговой Службы.

Сервис по проверке контрагентов пригодится не только предпринимателям, но и в целом может дать о компании исчерпывающую информацию.

Также можно исследовать картотеку арбитражных дел на сайтах арбитражных судов. Это даст возможность установить, не участвует ли фирма, которая заинтересовала соискателя, в потенциально опасных для нее судебных разбирательствах. Кроме того, существуют и коммерческие сервисы, которые осуществляют проверку компаний по ряду критериев вплоть до их конечных бенефициаров.

Если компания не показалась подозрительной, и дело дошло до подписания трудового договора, важно внимательно изучить его условия, а также убедиться, что они не идут вразрез с положениями российского трудового законодательства. Прежде всего, следует обратить внимание на условия прекращения трудового договора или его досрочного расторжения, если речь идет о срочном контракте. // Фото: rossaprimavera.ru