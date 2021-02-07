07 февраля 2021, 13:27
Общество

Минимум смертей от COVID за сутки с ноября зафиксировали в России

Также за 24 часа коронавирус обнаружили у 16 тысяч человек

За прошедшие сутки в России скончались 432 человека с коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Это минимальное суточное количество смертей, зарегистрированное в стране более чем за два месяца, с 30 ноября, когда фиксировали 368 смертей.

Всего в России от COVID-19 умер 76661 человек, по данным оперштаба.

Больше всего летальных исходов за сутки выявили в Москве (64), еще 39 человек скончались в Санкт-Петербурге, 33 — в Московской области.

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