Минимум смертей от COVID за сутки с ноября зафиксировали в России

За прошедшие сутки в России скончались 432 человека с коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Это минимальное суточное количество смертей, зарегистрированное в стране более чем за два месяца, с 30 ноября, когда фиксировали 368 смертей.

Всего в России от COVID-19 умер 76661 человек, по данным оперштаба.

Больше всего летальных исходов за сутки выявили в Москве (64), еще 39 человек скончались в Санкт-Петербурге, 33 — в Московской области.