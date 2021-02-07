Доктор Мясников назвал ненужное лекарство в домашней аптеке

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников предупредил об опасности «таблеток под язык» для резкого снижения артериального давления.

По словам Мясникова, подобные лекарства противопоказаны для самостоятельного применения, поскольку их неправильный приём приводит к большому количеству инфарктов, инсультов и острой почечной недостаточности, передаёт РИА Новости.

«У вас поднялось давление, и вам все говорят: возьмите под язык то-то и то-то. Вы прекрасно знаете название этих лекарств. Вы берёте, и давление падает. А потом — инфаркт. И вы считаете, что он случился от повышения давления. Но это не так»,

— рассказал доктор Мясников.

Как пояснил он, на самом деле, критическое состояние наступает именно из-за резкого снижения артериального давления. Медик подчеркнул, что во всем мире «таблетки под язык» находятся под запретом для самостоятельного использования, и посоветовал вообще убрать их из домашней аптечки. // Фото: rueconomics.ru