Эксперты рассказали, как быстро похудеть после Нового года

Фитнес-тренер Ольга Дерендеева-Куртова рассказала сайту rg.ru, как быстро прийти в форму после обильных новогодних застолий. Эксперт рекомендовала не исключать из своего рациона любимые продукты.

"Полный отказ от них повышает вероятность срыва",

- сказала тренер.

Норма калорий, белков, жиров и углеводов - индивидуальна, она зависит от многих факторов: пола, возраста, уровня физической активности.

"Посмотрите в течение 5-7 дней, сколько в среднем вы едите за день. Вычтите из этого числа 15-20%, это и будет дефицит калорий",

- пояснила фитнес-тренер.

Эксперты Роскачества советуют составить для себя сбалансированное меню. Следует увеличить потребление фруктов, овощей, белка (рыба, курица, бобовые) и цельнозерновых продуктов, но ограничить быстрые углеводы (сладости, мучное), а также фаст-фуд и алкоголь. Промежуток между приемами пищи должен составлять около 3,5-4 часов, а ужинать следует за 3-4 часа до сна.

Для восстановления формы также необходимы физические упражнения, подчеркнули в Роскачестве. Это могут быть аэробные нагрузки, в числе которых - пешие прогулки, бег или плавание, силовые тренировки, а также йога или пилатес.

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина обратила внимание, что сжечь лишние калории поможет обычная ходьба. Однако для этого необходимо выбрать быстрый темп. В момент активной прогулки важно следить за дыханием, не разговаривать и делать вдох только через нос.

Бахтурина пояснила, что быстрая ходьба помогает избавиться от лишних сантиметров на бедрах и укрепляет мышцы ног. Чтобы разнообразить процесс и подключить к работе ягодицы, она рекомендует ходить по лестнице или подниматься в горку.

При этом идеальная длительность прогулок составляет два часа в день. Из них - 10 минут ходьбы должны быть в комфортном темпе для разогрева тела, следующие 30-40 минут - активной ходьбы, затем можно сбавить темп.

В числе самых жиросжигающих видов активностей фитнес-тренер FitStars Лера Бура назвала ходьбу, бег, прыжки через скакалку, высокоинтенсивные тренировки. По ее словам, ходьба - один из самых безопасных вариантов, особенно для новичков.

Бег, по словам эксперта, сжигает от 400 до 600 калорий за час в зависимости от интенсивности и веса человека.

"Чтобы увеличить жиросжигание, бегайте в переменном темпе, делая активность интервальной",

- подчеркнула фитнес-тренер.

Прыжки через скакалку - эффективная нагрузка, которая может сжечь до 1000 калорий в час при высокой интенсивности. // Фото: freepik.com.