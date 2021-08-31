31 августа 2021, 19:00
Маркет

Эксперты назвали топ-5 моделей смартфонов для школьников в Карелии

В МегаФоне проанализировали продажи смартфонов в интернет-магазине и в салонах компании и выяснили, что чаще всего это были смартфоны бренда Samsung

В этом году в Республике Карелия в школу пойдут более 70 тыс. детей.

Традиционно накануне 1 сентября помимо рюкзаков, учебников и тетрадей родители покупают смартфоны и другие технические гаджеты для своих детей. И если в прошлом году жители Карелии предпочитали более бюджетные модели, то в этом году стоимость телефонов заметно выросла. При этом количество приобретенных в августе гаджетов осталось на уровне прошлого года.

Топ смартфонов региона в новом учебно-деловом сезоне 2021 года:

- лидер рейтинга корейский Samsung – его выбрали порядка 35% покупателей;

- вторую строчку занимает китайский производитель Xiaomi – гаджеты этого бренда выбрали 30% жителей республики;

- на третьем месте также бренд из Поднебесной Realme – на него  приходится порядка 10% продаж.

При этом список самых популярных моделей смартфонов выглядит немного иначе:

  1. Samsung Galaxy A12;
  2. Xiaomi Redmi 9A;
  3. Samsung Galaxy A02;
  4. Xiaomi Redmi 9C;
  5. Xiaomi Redmi 9T.

 

Средняя стоимость смартфона, купленного в салонах связи и онлайн-магазине МегаФона накануне 1 сентября в этом году составила около 14 000  рублей.

Обсудить
просмотр
192789
Метки: 
Мегафон
Топ-5 популярных смартфонов