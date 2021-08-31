Эксперты назвали топ-5 моделей смартфонов для школьников в Карелии
В этом году в Республике Карелия в школу пойдут более 70 тыс. детей.
Традиционно накануне 1 сентября помимо рюкзаков, учебников и тетрадей родители покупают смартфоны и другие технические гаджеты для своих детей. И если в прошлом году жители Карелии предпочитали более бюджетные модели, то в этом году стоимость телефонов заметно выросла. При этом количество приобретенных в августе гаджетов осталось на уровне прошлого года.
Топ смартфонов региона в новом учебно-деловом сезоне 2021 года:
- лидер рейтинга корейский Samsung – его выбрали порядка 35% покупателей;
- вторую строчку занимает китайский производитель Xiaomi – гаджеты этого бренда выбрали 30% жителей республики;
- на третьем месте также бренд из Поднебесной Realme – на него приходится порядка 10% продаж.
При этом список самых популярных моделей смартфонов выглядит немного иначе:
- Samsung Galaxy A12;
- Xiaomi Redmi 9A;
- Samsung Galaxy A02;
- Xiaomi Redmi 9C;
- Xiaomi Redmi 9T.
Средняя стоимость смартфона, купленного в салонах связи и онлайн-магазине МегаФона накануне 1 сентября в этом году составила около 14 000 рублей.