Эксперты назвали топ-5 моделей смартфонов для школьников в Карелии

В этом году в Республике Карелия в школу пойдут более 70 тыс. детей.

Традиционно накануне 1 сентября помимо рюкзаков, учебников и тетрадей родители покупают смартфоны и другие технические гаджеты для своих детей. И если в прошлом году жители Карелии предпочитали более бюджетные модели, то в этом году стоимость телефонов заметно выросла. При этом количество приобретенных в августе гаджетов осталось на уровне прошлого года.

Топ смартфонов региона в новом учебно-деловом сезоне 2021 года:

- лидер рейтинга корейский Samsung – его выбрали порядка 35% покупателей;

- вторую строчку занимает китайский производитель Xiaomi – гаджеты этого бренда выбрали 30% жителей республики;

- на третьем месте также бренд из Поднебесной Realme – на него приходится порядка 10% продаж.

При этом список самых популярных моделей смартфонов выглядит немного иначе:

Samsung Galaxy A12; Xiaomi Redmi 9A; Samsung Galaxy A02; Xiaomi Redmi 9C; Xiaomi Redmi 9T.

Средняя стоимость смартфона, купленного в салонах связи и онлайн-магазине МегаФона накануне 1 сентября в этом году составила около 14 000 рублей.