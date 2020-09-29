Эксперт спрогнозировал пик заражений коронавирусом в России

Пик заболеваемости COVID-19 в России придется на середину октября. Такой возможный сценарий, связанный с распространением коронавируса, спрогнозировал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

«Самый вероятный сценарий: пика Россия достигнет через две-три недели, в худшем случае пик случится в начале ноября», - сказал Тавадян в беседе с РИА Новости.

При этом эксперт смоделировал и благоприятный сценарий, при котором показатель заболеваемости и летальных исходов начнет спадать через неделю.

Тавадян не видит смысла в ведении строгого карантина, поскольку, как считает, 80 процентов россиян не будут соблюдать меры изоляции.