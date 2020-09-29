Соцсеть «ВКонтакте» запустила собственный мессенджер

Раздел «Сообщения» во «ВКонтакте» преобразован в «Мессенджер». Изменения сегодня заметили многие пользователи соцсети. Руководство «ВКонтакте» пояснило, что означает нововведение.

Как говорится в сообщении соцсети, «Мессенджер» позволит не только отправлять сообщения друзьям и делать звонки, но и связываться с людьми по номеру телефона. Это относится и к людям, которых у юзера нет в друзьях.

При этом общение начнется лишь в том случае, если собеседник выразит свое согласие. До этого момента все данные его профиля будут скрыты, отобразятся только номер и имя из телефонной книги. Инициатор общения даже не узнает, прочитано ли его сообщение.

Директор по продукту «ВКонтакте» Марина Краснова пояснила, что новое название закрепляет за разделом функцию мессенджера, которым сервис сообщений, по сути, и являлся ранее, но с меньшим функционалом.