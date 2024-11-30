Эксперт рассказал, как предотвратить атаку на смартфон

Хакеры атакуют не только крупные компании, владельцам гаджетов надо быть внимательными и не игнорировать ежедневные киберугрозы – от фишинга до программ-вымогателей. О некоторых способах предотвращения кибератак рассказал старший эксперт МегаФона по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин.

- В первую очередь нужно заблокировать доступ к смартфону, установив пароль или биометрическую защиту и всегда следить, чтобы телефон оставался заблокированным, особенно на виду. Кроме того, важно внимательно подойти к выбору смартфона и приобретать его у проверенных продавцов. Покупка несертифицированных устройств, сомнительных брендов и вне официальных магазинов может привести к тому, что вредоносное ПО уже будет «на борту» устройства. Также важно включить двухфакторную аутентификацию — большинство приложений, включая Telegram, VK и цифровые кошельки, поддерживают эту функцию, что минимизирует риски.

Не менее важно осторожно подходить к установке приложений. Загружайте их только из официальных магазинов, которые проверяют программы на безопасность. Убедитесь, что предоставляете приложениям только необходимые разрешения — например, доступ к геолокации или контактам. Чем меньше разрешений, тем выше уровень безопасности. Обновляйте не только приложения, но и операционную систему, ведь в новых версиях устраняются уязвимости, которыми могут воспользоваться хакеры.

Осторожность требуется и при подключении к общедоступным Wi-Fi-сетям: они могут использоваться для перехвата данных. По возможности избегайте их использования, а Bluetooth (а также AirDrop, если у вас устройство от Apple) выключайте, если не пользуетесь им.

Избегайте перехода по внешним ссылкам, особенно из писем и сообщений якобы от банков, университетов или государственных служб — они могут привести на фишинговые сайты. Также регулярно делайте резервные копии данных: храните их не только в облаке, но и на физическом носителе, чтобы защитить информацию в случае утраты устройства.

И, наконец, своевременно устанавливайте антивирусные программы и обновления. Это поможет противостоять вирусам, фишинговым атакам и программам-вымогателям, обеспечивая надежную защиту вашего устройства.

Фото: Мегафон