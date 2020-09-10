Эксперт перечислил признаки скорой «смерти» смартфона

Ряд признаков может намекать на то, что срок работы смартфона подходит к концу. Об этом изданию «Вечерняя Москва» рассказала операционный директор компании Gamesup42 Ольга Тимофеева.

По словам специалиста, главными признаками скорой смерти гаджета являются сильный нагрев в состоянии покоя и вздутие аккумулятора. Также на проблемы могут намекать длительная загрузка приложений, неожиданное отключение смартфона или внезапная перезагрузка. В таком случае телефон нужно срочно нести в сервисный центр.

Появление полос на экране также может говорить о скором появлении проблем с работой устройства. По словам Тимофеевой, в некоторых случаях стоимость полного ремонта гаджета сопоставима с ценой нового аппарата.

Сократившееся время автономной работы гаджета также может говорить о значительном износе как батареи, так и самого устройства. Специалист отметила, что, если приходится заряжать телефон чаще одного раза в день, стоит задуматься о покупке нового аппарата.