Эксперт напомнила о новых штрафах для жильцов многоквартирных домов

Заместитель гендиректора по правовым вопросам ГК «Юнисервис» Жанна Дубровская рассказала изданию «Прайм» о новых штрафах для владельцев жилья, которые начали действовать с этого года.

В частности, санкции предусмотрены за выброс опасного для здоровья мусора - лампы, батарейки. А за несвоевременную замену счетчиков действуют повышенные коэффициенты начисления. По словам эксперта, опасный мусор нужно сдавать в специальные пункты приема. По словам Дубровской, штраф для физических лиц, которые выбросили батарейки или лампы в мусорный бак, может составить до 2000 рублей, для предпринимателей - до 50 тысяч рублей.

За порчу имущества в рекреационных и придомовых зонах (скамейки, урны, малые архитектурные формы и т.д.) вандалам грозит штраф от 500 рублей. Эксперт также напомнила об административной ответственности за шум по ночам.

Ранее парламент Карелии принял закон, ужесточающий ответственность за ночной шум. В республике штрафы для физлиц составляют до пяти тысяч рублей, должностных лиц – до десяти тысяч рублей, юрлиц – до двадцати тысяч рублей. (фото realnoevremya.ru)