Эксперт напомнил о двойной оплате в нерабочие дни

Судебный эксперт Юрий Капштык напомнил о двойном окладе за работу сверх обычного графика или расписания смен.

Согласно статье 153 Трудового кодекса, за привлечение сотрудника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни ему положен двойной оклад, сообщает «Российская газета».

Капштык добавил, что оплату за объявленные нерабочими дни с 4 по 7 мая работники получат в размере установленного им оклада.

Эксперт пояснил, что для сотрудников организаций, деятельность которых отнесена к непрерывным, указанные дни будут обычными рабочими. // Фото: in-schelkovo.ru