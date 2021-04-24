Экс-мэр Петрозаводска покинула пост директора Олонецкого комбината

Бывший мэр карельской столицы Галина Ширшина больше не является директором Олонецкого молочного комбината. По информации Seldon, предприятие с 21 апреля возглавляет Ольга Раздрогина.

Ширшина дважды занимала кресло директора Олонецкого комбината. Согласно ЕГРЮЛ, она руководила комбинатом с ноября 2017 года до сентября 2019 года, а потом – с декабря 2020 года по 21 апреля 2021 года.

Ольга Раздрогина тесно связана с бизнесом Василия Попова. Как сообщает Seldon, в разные годы она возглавляла такие компании, как «Олония», «Губерния», «Ленторг», в некоторых была учредителем.

Напомним, Галина Ширшина стала мэром Петрозаводска в 2013 году, победив на выборах действующего градоначальника Николая Левина. В 2016 году ее отстранил от должности Петросовет, после чего прямые выборы мэра в карельской столице были отменены.