Власти России могут ограничить импорт из Чехии

Власти РФ рассматривают целесообразность ввести в отношении Чехии санкции, а именно – ограничить импорта ряда товаров чешского производства. Об этом изданию «Коммерсантъ» сказали два источника в российских госструктурах.

Таким образом Кремль намерен дать асимметричный ответ на высылку из Праги работников российского посольства. Ответить симметрично не получается, поскольку в Москве нет нужного количества чешских дипломатов.

– Если действовать зеркально, то надо всех чехов высылать вместе с послом, а там и до разрыва дипломатических отношений недалеко. Поэтому сейчас рассматриваются альтернативные варианты ответа, — пояснил один из собеседников «Ъ».

Один из собеседников издания уверен, под запрет попадет чешское пиво. Его импорт в РФ в 2020 году составил более $38 млн, причем за прошлый год этот показатель вырос почти на 10% по сравнению с 2019 годом. // Фото: alkotraz.ru