Экс-начальницу отделения почтовой службы осудили за растрату

Бывшую начальницу отделения почтовой службы деревни Чебино осудили за присвоение и растрату. Женщина вольно распорядилась товарами, которые должна была продавать населению, сообщили в прокуратуре Карелии.

Медвежьегорский суд установил, что она похитила вверенные ей товарные-материальные ценности, принадлежащие АО «Почта России» и предназначенные для реализации населению, на общую сумму свыше 136 рублей.

По итогам рассмотрения уголовного дела осужденной наначили наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.

Суд также удовлетворил в полном объеме гражданский иск потерпевшей стороны, взыскав с виновной денежные средства в счет возмещения причиненного преступлением ущерба. // Фото: vedtver.ru