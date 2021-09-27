Житель Костомукши продавал автомобильные шины и остался без денег

Житель Костомукши еще год назад опубликовал на популярном сайте объявление о продаже автошин. Но когда наконец появились покупатели, он не остался этому рад, сообщили в МВД Карелии.

Потенциальная клиентка написала 45-летнему продавцу в минувшую субботу. Девушка сказала, что живет в Петрозаводске и купит шины.

Она отправила ссылку, по которой тот должен был указать реквизиты карты для оплаты. Но когда доверчивый костомукшанин перешел по ней и ввел необходимую информацию, в том числе код из смс, у него списали средства.

Продавец сообщил об этом клиентке, но она сказала, что не имеет к случившемуся никакого отношения. Видимо, произошла некая техническая ошибка.

Однако в дальнейшем девушка не отвечала звонки и сообщения продавца. Он понял, что попался на удочку мошеницы. // Фото: StartupStockPhotos/ Pixabay