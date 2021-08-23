ЕДДС предупредила о трудностях с приемом обращений петрозаводчан

Единая дежурно диспетчерская служба Петрозаводска меняет адрес. Из-за чего могут возникнуть трудности с приемом обращений горожан. С 23 по 29 августа ЕДДС переезжает в новое помещение на улице Куйбышева, 14.

«В период переезда будет происходить поэтапное отключение части аппаратуры и оборудования для его транспортировки. Число линий по приему сообщений временно может сокращаться до 1-2, возможны затруднения с обработкой и передачей информации»,

- предупредили в ЕДСС. В период переключения оборудования будет работать одна линия по приему сообщений. О времени данного отключения будет сообщено дополнительно.

В ЕДДС предлагают другие каналы связи на случай проблем с дозвоном. В частности, петрозаводчане могут писать на электронную почту edds-051@mail.ru или в группу ЕДДС в соцсети. (фото Pexels, pixabay.com)