Библиотекари просят у жителей Петрозаводска рис и гречку

В муниципальном учреждении объявили, что принимают помощь для питомцев приюта. Акцию «Корзинка добра» в библиотеке № 11 приурочили ко Всемирному дню бездомных животных, сообщили в мэрии.

Этот день отмечают каждый год в третью субботу августа, а учредили в 1992 году по инициативе Международного общества прав животных. Цель - привлечь внимание к судьбе четвероногих без хозяев.

Участие в акции может принять любой житель города. Для этого надо принести в библиотеку рис или гречку. Можно подарить одну упаковку, можно две, это стоит не так дорого.

Продукты передадут в приют для животных «Дорога домой». Их принимают до 4 октября, уточнили сотрудники библиотеки. // Фото: balouriarajesh/Pixabay