Клещи все еще активны в Карелии

За прошедшую неделю в Карелии с жалобами на клещей в медицинские организации обратились 20 человек, из них 4 детей. Такие цифры сегодня приводит Роспотребнадзор. В Петрозаводске зарегистрировано 18 обращений, в том числе – 4 детей.

С начала эпидсезона подтверждены девять случаев заболевания клещевого энцефалита, восемь случаев клещевого боррелиоза, из них 1 ребенок.

Всего по данным на 20 августа было 2797 обращений из-за клещей, из них 535 – дети. (фото Nature-Pix, pixabay.com)