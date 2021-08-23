23 августа 2021, 15:44
Общество

Клещи все еще активны в Карелии

За неделю клещи напали на 20 человек в регионе

За прошедшую неделю в Карелии с жалобами на клещей в медицинские организации обратились 20 человек, из них 4 детей. Такие цифры сегодня приводит Роспотребнадзор.  В Петрозаводске зарегистрировано 18 обращений, в том числе – 4 детей.

С начала эпидсезона подтверждены девять случаев заболевания клещевого энцефалита, восемь случаев клещевого боррелиоза, из них 1 ребенок.

Всего по данным на 20 августа было 2797 обращений из-за клещей, из них 535 – дети. (фото Nature-Pix, pixabay.com)

Обсудить
просмотр
192310
Метки: 
клещи
новости Карелии
новости петрозаводска
Роспотребнадзор