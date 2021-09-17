Единый день голосования начался в России

Голосование на выборах депутатов Госдумы, а также в другие органы власти, начинается в пятницу в большинстве регионов России. При этом кое-где избирательные участки уже открылись. Так, в Камчатском крае и Чукотском автономном округе выборы начались в 08:00 по местному времени в пятницу – или в 23:00 в московскому времени в четверг.

Как сообщили в Центризбиркоме России, всего на единый день голосования назначено свыше 4,4 тыс. избирательных кампаний разного уровня во всех 85 субъектах РФ, будет замещено более 31 тыс. мандатов.

Помимо выборов в Госдуму, в 46 субъектах страны – и в том числе в Карелии – пройдут региональные выборы. В девяти регионах состоятся выборы высших должностных лиц, в 39 - выборы депутатов законодательных органов власти, еще в трех регионах (Дагестан, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия) главы субъектов будут избираться депутатами заксобраний по представлению президента. Кроме того, по всей России жители будут выбирать городских и муниципальных депутатов.

Напомним, в Карелии участки для голосования начинают работать в 08:00 17 сентября и завершат прием избирателей в 20:00 19 сентября. Официально для всей России выборы завершатся в 21:00 мск, когда закроются избирательные участки в Калининграде.