Джо Байден может приехать в Финляндию этим летом

Этим летом действующий президент США Джо Байден может приехать в Финляндию. О планируемой поездке хозяина Белого дома сообщает издание Iltalehti со ссылкой на источники в сфере внешней политики и безопасности.

В июле в Суоми пройдет саммит северных стран и США. На него ожидается визит Байдена. По предварительным данным, Байден будет находиться в Финляндии с 8 по 9 июля.

Предполагаемую поездку назвали исторической, так как первый визит лидера США в скандинавскую страну, не связанный напрямую с отношениями Москвы и Вашингтона. В летней встрече также примут участие главы Финляндии, Швеции, Дани, Норвегии и Исландии. Как отмечают собеседники финского издания, США хотят послать России сигнал, что американская сторона привержена защите Финляндии и стран Северной Европы. // скриншот видео одного из выступлений