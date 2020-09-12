«Джип Чероки» загорелся после ДТП в Петрозаводске

В дорожной полиции рассказали о вчерашнем ДТП на проезде Автолюбителей, 18, в Петрозаводске. 43-летний водитель автомобиля «Джип Чероки» с признаками алкогольного опьянения, не имея прав, не справился с управлением. Водитель допустил наезд на прицеп «Эвер», рассказали в ГИБДД.

Судя по фотографии, после столкновения в автомобиле произошло возгорание. Напомним, карельские пожарные привлекались в 22:58 для тушения горящего автомобиля в этом месте. Ликвидировать возгорание удалось через час.

В результате ДТП, водителя «Джипа Черокке» госпитализировали в БСМП. 30-летнему пассажиру оказали медицинскую помощь на месте аварии.

Фото: ГИБДД Карелии