07 июня 2025, 10:46
Дым от горящего мусора видели в разных районах Петрозаводска
Огнеборцев дважды привлекали для тушения возгораний на Зайцева и Московской
фото телеграм-канал «Карельский дворик»
Вечером 6 июня в карельской столице горел мусор. Пожарных привлекали для тушения огня на открытых территориях.
Первый вызов поступил в 20:58 с улицы Зайцева. Горело в районе дома № 72.
Через час пожарные тушили огонь у дома № 15-а на Московской. В региональном МЧС сообщили, что в обоих случаях огнем уничтожен мусор на общей площади 8,5 квадратных метров. © «Петрозаводск говорит»