Дым от горящего мусора видели в разных районах Петрозаводска

Вечером 6 июня в карельской столице горел мусор. Пожарных привлекали для тушения огня на открытых территориях.

Первый вызов поступил в 20:58 с улицы Зайцева. Горело в районе дома № 72.

Через час пожарные тушили огонь у дома № 15-а на Московской. В региональном МЧС сообщили, что в обоих случаях огнем уничтожен мусор на общей площади 8,5 квадратных метров. © «Петрозаводск говорит»