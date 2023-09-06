Дыхание осени – ночью в Карелии похолодает, днем снова повеет теплом

7 сентября в Петрозаводске обещают переменную облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный, а температура воздуха ночью +5, +7, днем в региональном гидрометцентре обещают до +14,+16. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии также переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +2, +7, в ночные и утренние часы местами заморозки в воздухе и на почве до -1 градуса. Днем воздух нагреется до +12, +17 градусов.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +7, днем +17;

В Кондопоге ночью +8, днем +16;

В Медвежьегорске ночью +6, днем +15;

В Олонце ночью +7, днем +16;

В Пудоже ночью +3, днем +16;

В Сегеже ночью +6, днем +15;

В Сортавале ночью +10, днем +17;

В Суоярви ночью +7, днем +15. // фото «Петрозаводск говорит»