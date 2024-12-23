Двух женщин сбили на пешеходном переходе в центре Петрозаводска. Авария произошла вечером 23 декабря, случившееся запечатлела камера наблюдения CityLink.

ДТП произошла на перекрестке улиц Гоголя-Красноармейская.

Судя по кадрам, водитель легкового автомобиля выехал на перекресток и собирался повернуть налево, при этом встречные машины уже поехали на свой «зеленый», а пешеходы стали переходить дорогу по переходу также на «зеленый».

В итоге на капоте легкового авто оказались две женщины, их сбросило на асфальт. Сбитые женщины смогли подняться и отойти на тротуар. На месте ДТП работали экстренные службы.

В сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии», сообщили что у одной женщины нет повреждений, у другой ушибы, из больницы ее отпустили. // фото стоп-кадр