Тостер вспыхнул на кухне в квартире петрозаводчан

На Березовой аллее, 25, в Петрозаводске днем 23 декабря случился пожар. По тревоге выезжали спасатели.

На кухне загорелся тостер. В итоге оказались повреждены обои на стене, потолок и мебель, сам виновник пожара пришел в негодность.

В МЧС Карелии сообщили, что для ликвидации пожара привлекали три едины техники и девять человек. Огонь повредил 2 квадратных метра кухни. Последствия возгорания показали в МЧС. // фото телеграм-канал МЧС Карелии