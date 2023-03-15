15 марта 2023, 16:46
Общество

Двух погибших на спецоперации бойцов похоронили в Петрозаводске

Дмитрия Лукина и Александра Аникиева проводили в последний путь в карельской столице

В Петрозаводске попрощались с погибшими в ходе проведения спецоперации Дмитрием Лукиным и Александром Аникиевым. Об этом сообщил глава карельской столицы Владимир Любарский.

Церемонии прощания с военнослужащими прошли во вторник и среду. Дмитрий Лукин родом из Беломорска. Александр Аникиев жил в Петрозаводске.

Глава города выразил соболезнования родным и близким погибших бойцов. // Фото: vk.com/vkl1968

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владимир любарский