15 марта 2023, 16:46
Двух погибших на спецоперации бойцов похоронили в Петрозаводске
Дмитрия Лукина и Александра Аникиева проводили в последний путь в карельской столице
В Петрозаводске попрощались с погибшими в ходе проведения спецоперации Дмитрием Лукиным и Александром Аникиевым. Об этом сообщил глава карельской столицы Владимир Любарский.
Церемонии прощания с военнослужащими прошли во вторник и среду. Дмитрий Лукин родом из Беломорска. Александр Аникиев жил в Петрозаводске.
Глава города выразил соболезнования родным и близким погибших бойцов. // Фото: vk.com/vkl1968