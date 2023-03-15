В мэрии рассказали, как в Петрозаводске борются с лужами

Работники МКУ «Служба заказчика» очищают дождеприемные колодцы и размораживают трубы ливневой канализации. Как объяснили в городской администрации, эти меры призваны ликвидировать скопление талой воды на дорогах и тротуарах.

14 марта работы велись на Онежской набережной; площади Ленина; у домов по проспекту Карла Маркса, 1-а, улицы Правды, 4; Антикайнена, 3; в районе пересечения улицы Попова и Лососинского шоссе, улиц Анохина и Горького, Роберта Рождественского и Лучистой; вблизи дома по Комсомольскому проспекту, 14; на кукковском мосту.

В среду работы выполнили на Лососинском шоссе (у дома № 21, корпус 1), на улице Ригачина, на пересечении улиц Лыжная и Балтийская, а также на других объектах. В мэрии сообщили, что работы ведутся в плановом режиме и по заявкам петрозаводчан.

Петрозаводчане жалуются на лужи в районе пешеходного перехода на Новосулажгорской, на реки на Шотмана и в других местах. // фото пресс-центр администрации города