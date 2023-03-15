Алена Олихейко рассказала о поддержке бойцов СВО в Карелии

Председатель карельского отделения Комитета семей воинов Отечества Алена Олихейко после своего возвращения из командировки в зону спецоперации дала интервью в рамках программы «Тема дня» на местном телеканале «Сампо 360». Во второй трети программы ведущий спросил Алену Олихейко о поддержке, которую могут оказать жители Карелии организации. Ответ получился четким и исчерпывающим.

«Есть у нас школьники, это креаторы, которые предлагают идеи по флешмобам, по каким-то онлайн-акциям. Если эта акция связана с патриотизмом, то это значит, что у нас правильное поколение ребят, и мы только за», – рассказала Алена Олихейко.

Флешмобы, которые устраивают ребята, нередко выходят на федеральный уровень. Главная цель – донести эти ролики до военных на фронте – выполняется. И это, по словам Алены Олихейко, укрепляет моральный дух бойцов.

Кроме этого, в каждом районе республики начинают создаваться группы тех, кто не хочет оставаться в стороне. Обычно эти люди стараются поддерживать связь с участниками СВО и их семьями.

Если вы хотите организовать свою ячейку помощи, или вы готовы помогать Комитету семей воинов Отечества, то вы можете обратиться напрямую, написав Алене Олихейко в соцсетях. Также создана официальная страница Комитета семей воинов Отечества, ее очень легко найти. Либо можно обратиться по служебному телефону комитета +7-921-01-66-925. // Фото: vk.com/alena.ksvo10