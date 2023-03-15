Братскую могилу в Вокнаволоке приведут в порядок

Братскую могилу воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов приведут в порядок в деревне Вокнаволок в этом году.

По словам главы Костомукши Сергея Новгородова, запланированы очистка и окрашивание памятника, замена мемориальной плиты, восстановление газона, установка нового ограждения. Работы по благоустройству планируют провести в летне-осенний период.

Власти Карелии выделили 8,5 миллиона рублей на увековечение памяти погибших при защите Отечества. Деньги поступили в республику в рамках федеральной программы, которая будет действовать до 2024 года.

В этом году финансирование получат пять муниципальных образований. Ранее «Петрозаводск говорит» сообщал о ремонте захоронения погибших солдат Ивана Трофимова и Сергея Федорова в деревне Бережная Медвежьегорского района. // фото со страницы Сергея Новгородова ВК