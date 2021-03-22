Двух пассажиров сняли с поездов в Карелии

В Карелии сотрудники транспортной полиции сняли с поездов двух буйных пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в поезде Мурманск-Санкт-Петербург неадекватно вел себя 48-летний житель Ярославской области. Он был пьян и мешал паажирам и поездной бригаде. В итоге его высадили в Кеми.

Еще один пассажир прервал свое путешествие на поезде Москва-Мурманск в Сегеже. 41-летний житель Ленинградской области матерился и игнорировал требования проводника.

В отношении обоих нарушителей составлены протоколы. Им грозит до 15 суток административного ареста. Фото infopro54.ru