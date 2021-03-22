Полиция отловила в лесу мужчину с карманами набитыми наркотиками

У полиции появилась информация, что ранее неоднократно судимый костомукшанин может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. Подозрения подтвердились.

37-летнего мужчину задержали в лесу около городской свалки. Стражи порядка его досмотрели и нашли в кармане брюк пакетики с наркотическим средством массой 1,060 грамма. В МВД возбудили уголовное дело. Житель Карелии сообщил, что наркотик был приобретен через мессенджер для личного потребления. Фигурант уголовного дела признал вину, а также помогал расследованию.

В МВД Карелии рассказали и о других аналогичных уголовных делах. Так, 26-летнего костомукшанина, ранее неоднократно нарушавшего закон, также задержали в лесу. При нем находился сверток с наркотическим веществом массой 1,105 грамма и шприцы. Молодой человек признался, что сбывать наркотик не собирался.

Также в подъезде одного из жилых домов был задержан мужчина, 1988 года рождения, в карманах которого нашли свертки с синтетическим наркотиком массой 1,385 грамма, а также приспособление для его употребления. Мужчина сообщил, что наркотики приобрел для себя. Уголовные дела направлены на рассмотрение в суд. (фото ktk.kz)