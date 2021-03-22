Тело мужчины нашли в автомобиле под Петрозаводском

20 марта в Прионежском районе на одной из дорог в автомобиле было обнаружено тело 36-летнего мужчины. По этому факту Следственный комитет организовал проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи выяснили, что автомобиль стоял на одном месте у обочины дороги несколько дней. Причины смерти человека выясняются.

Сейчас сотрудники СК устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение о возможном возбуждении уголовного дела. Фото mycdn.me